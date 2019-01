What a pleasure to start the year with a trophy ! Thank you @Globe_Soccer for this career award. It’s a real honor #GiveItAll pic.twitter.com/1lNNSlVvbB — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) 4 gennaio 2019

"C", così Blaiseha esultato, tramite i propri account social ufficiali, per la conquista del premio alla carriera nella serata di ieri, a Dubai. Per la Juventus sono stati premiati anche Cristiano Ronaldo, per il gol più bello e come miglior giocatore del 2018, e Fabio Paratici, eletto direttore sportivo dell'anno.