“Back to training like” e tre faccine sorridenti. Poche parole ma eloquenti, Blaise Matuidi non stava più nella pelle e non vedeva l’ora di tornare al centro sportivo della Continassa per allenarsi assieme ai suoi compagni di squadra, condividendo l’emozione con il popolo di Instagram. Il centrocampista della Juventus ha ripreso ieri ad allearsi con il resto del gruppo assieme a Sami Khedira, oggi è stata la volta dei brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas, ma anche Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain, negativi a due tamponi per il coronavirus, a distanza di 48 ore come richiesto dalla commissione medico scientifica della Figc.