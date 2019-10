Blaise Matuidi, centrocampista di Juventus e Francia, parla a L'Equipe di Adrien Rabiot, suo compagno in bianconero, che fatica a trovare spazio nella squadra allenata da Maurizio Sarri: "Adrien sta scoprendo un nuovo campionato e bisogna considerare che non ha giocato per molto tempo la scorsa stagione. Tra me e lui non c’è nessuna concorrenza, anzi abbiamo un rapporto particolare perché abbiamo giocato insieme a lungo, ci conosciamo molto bene e ci parliamo spesso. All’inizio l’ho aiutato anche perché lui non parlava molto l’italiano, ora ha preso qualche lezione e va molto meglio. A centrocampo c’è molta concorrenza alla Juve ma, conoscendo le qualità di Adrien, sono sicuro che ci aiuterà a vincere titoli".



SUL MERCATO - "Estate? Ho vissuto quel periodo preparandomi bene per dare il massimo in campo, il resto erano solo rumors, fin dal primo giorno ho sentito la fiducia di dirigenti e allenatore. Terzino? Sarri mi ha chiesto se me la sentivo e gli ho semplicemente risposto che non c’era nessun problema, la cosa più importante è la squadra, l’essenziale è ottenere risultati: l’allenatore aveva bisogno di me in quel ruolo e l’ho fatto senza nessun tipo di fastidio anzi, mi sono anche divertito"