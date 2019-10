Matuidi-Rabiot tra Juve e Francia. Situazioni ribaltate rispetto a qualche mese fa: il primo era un esubero per Sarri, doveva essere ceduto a tutti i costi in estate e invece ora è un giocatore indispensabile per il gioco della Juventus; dall'altro, arrivato in estate a parametro zero dal Psg, ci si aspettavano grandi cose ma non è riuscito ancora a trovare spazio. Qualche manciata di minuti qua e là e poco altro. Tanta panchina, soprattutto. Due facce della stessa bandiera in casa Juve, il tricolore francese.