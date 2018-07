Blaise Matuidi parla in conferenza stampa dal ritiro della Francia a due giorni dai quarti di finale contro l’Uruguay. “Sarà un match difficile, ma non un calvario. Siamo consapevoli di questo, noi siamo in grado di mettere qualsiasi squadra in difficoltà. Sono con i miei compagni, siamo come una famiglia, tutti insieme. La mia sostituzione? Non sono io l’allenatore. Il nostro c.t. è rigoroso ed è sempre molto vicino ai propri giocatori. La cosa più importante per lui è come affrontare l’avversario. La Francia sta crescendo bene con lui, chapeau”. Poi una battuta su Ronaldo che potrebbe raggiungerlo alla Juve: “Sarebbe bello. Sarebbe davvero bello averlo alla Juve…”.