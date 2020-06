La Juventus ha ripreso il cammino in Serie A con il piede giusto, ritrovando i gol delle sue stelle, Cristiano Ronaldo e Dybala (il suo, una vera perla). Tre punti che costringono la Lazio a rincorrere, che hanno scacciato le numerose critiche post-Coppa Italia e che hanno galvanizzato l’ambiente. Anche Blaise Matuidi è tornato a scaldare i motori, pubblicando un post su Instagram: “Back on track”, di nuovo in pista. Il centrocampista francese sarà chiamato agli straordinari per le prossime partite. Con Alex Sandro e De Sciglio ai box, e con la squalifica di Danilo, sarà chiamato a ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Non abituale per lui, ma nelle sue corde in virtù della sua grande sostanza in campo e del suo spirito di sacrificio.