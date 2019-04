Blaise Matuidi se ne va. Eventualmente dal campo, di certo non dalla Juve. Il centrocampista bianconero è tornato alla ribalta come un simbolo virtuoso e forte della lotta al razzismo, una battaglia che combatte da tempo e non soltanto dalla controversa partita di martedì sera a Cagliari. E sembra pronto a passare dalle parole ai fatti: la prossima volta, lascerà il campo e se ne andrà. Un contesto questo che in ogni caso non smuoverà di una virgola il suo ruolo di leader tra i leader di questa Juve. Tra i giocatori che non appaiono in discussione al di là del fatto che poi Max Allegri possa o meno decidere di restare, c'è infatti anche Matuidi.



PUNTO FERMO – Settimana dopo settimana è diventato un fedelissimo di Allegri, che in lui ha trovato un punto di riferimento fondamentale a livello tattico ma anche un esempio per tutti i compagni di squadra. E se la continuazione del ciclo Allegri vedrà Matuidi al centro del progetto, anche quello che guadagna sempre più posizioni quale potenziale erede come Didier Deschamps difficilmente il francese vorrebbe privarsi di quello che è sempre una pedina inamovibile nel suo scacchiere da campione del Mondo. IL RINNOVO – Anche con lui in ogni caso sarà necessario discutere del rinnovo di contratto, anzi arrivati a questo punto il suo prolungamento rappresenta una delle priorità per la Juve. Anche di Matuidi bisognerà quindi parlare con Mino Raiola a stretto giro di posta, l'accordo con Matuidi è in scadenza il 30 giugno 2020, ma il rapporto sta procedendo da due stagioni con reciproca totale soddisfazione. Non sarà un problema di soldi ma di progetto a lungo termine, c'è serenità a tale proposito da entrambe le parti. Matuidi e la Juve sono pronti a restare insieme, così come insieme sono pronti a continuare a combattere quella vergognosa piaga che è il razzismo.