Intervistato da Sky Sport il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi ha parlato della sua stagione in maglia bianconera dei progetti del club bianconero fra campionato e, soprattutto Champions League vero obiettivo stagionale del club.



LA CHAMPIONS - "In Champions League siamo messi bene, abbiamo fatto delle belle partite e ci siamo fermati soltanto contro il Manchester United dove non abbiamo fatto gol".



PRIMO POSTO - "Ora vogliamo chiudere il girone al primo posto. Siamo fiduciosi e concentrati, manca soltanto lo Young Boys per arrivare al primo posto anche se sappiamo che dovremo guardare l'altra partita".



VITTORIA FINALE? - Avremo tempo di vedere cosa succede poi, siamo ambiziosi, ma dobbiamo vedere tappa per tappa".



FIORENTINA - "La Fiorentina ha qualità, sarà una partita difficile. Sono una squadra forte in casa, sappiamo che esiste una rivalità tra le due squadre. Vogliamo assolutamente vincere, sappiamo che c'è ostilità. Noi dobbiamo restare concentrati e giocare come sappiamo. Dobbiamo continuare a fare quanto di positivo abbiamo dimostrato finora".



