Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, l'ex calciatore, Massimo Mauro, ha espresso la propria opinione sul tecnico della Juventus, Andrea Pirlo.



"Pirlo lo vedo bene. La Juve ha fatto questo discorso: in un momento di difficoltà per tutti tutti ha investito sui giovani. Non è detto che doveva lottare per forza per lo scudetto. Certo l'uscita dalla Champions è stata brutta. Devono preparare l'anno prossimo, due anni senza lottare non te lo puoi permettere. Poca personalità di Pirlo? È una cazzata. Zidane non sbraita e ha vinto due Champions consecutive".