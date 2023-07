, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus.“Sarò antico, ma io i giocatori come Lukaku che hanno detto anche pubblicamente che non avrebbero mai vestito la maglia bianconera, non li prenderei. Poi, nel caso, non mi meraviglierei…”.“Dusan ha 23 anni, Romelu 30. Vlahovic ha più futuro di Lukaku, è oggettivo. Il calcio è fatto di scelte, sarà poi il campo a dire chi ci guadagna. Io mi terrei Vlahovic, gli concederei ancora del tempo e soprattutto organizzerei un gioco per esaltarne le qualità. La domanda da un milione di dollari è sempre la stessa: se Dusan ha segnato 14 gol in 42 partite è tutta colpa sua o del gioco della Juve? Se i vari Kim, Kavra e Osimhen avessero giocato in una squadra da terzo-quarto posto e nel caos vissuto dai bianconeri nell’ultima stagione sarebbero stati gli stessi? Non c’è risposta: è il fascino del calcio. Allegri è un allenatore bravissimo e vincente, ma deve far giocare meglio la squadra se vuole riportare entusiasmo allo stadio. Gli ultimi due anni sono stati deficitari. Io non sono un tifoso della Juve, quindi magari mi sbaglio, ma per come la vedo io Lukaku non riaccenderebbe l’euforia del popolo bianconero. Anzi…”.“Giuntoli? Un bel rinforzo. Ma Lukaku mi sembra più un colpo da Allegri che da Giuntoli. Parliamo di un attaccante fatto e affidabile. Se sta bene ed è fortunato, può segnare 35 gol. In caso contrario può fallirne di semplici e diventare il capro espiatorio, come è successo in nazionale e in finale di Champions”.