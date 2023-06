Il futuro die di conseguenza dellache con lui ha scelto anche a mezzo stampa di continuare anche per la prossima stagione, potrebbe non essere così saldo come ci si aspetterebbe dopo tutti questi giorni di dichiarazioni. E no, questa volta non è il club bianconero a mettere in discussione il proprio allenatore, bensì il tecnico livornese stesso che, a sorpresa, ha quantomeno ascoltato alcuni emissari arrivati in Europa per lui e proveniente dall'Arabia Saudita.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, dopo i primi contatti si terrà in questi giorni un vertice a Montecarlo fra Allegri e gli intermediari di un club del campionato saudita, quello in cui gioca Cristiano Ronaldo e in cui giocherà dalla prossima stagione anche Benzema. L'incontro servirà a presentare all'allenatore il patron di uno dei due top club che stanno cercando un allenatore e si tratta dell'Al Hilal (club che trattava con Messi prima della scelta di andare all'Inter Miami) e dell'Al Nassr proprio di CR7.La prospettiva che Allegri si troverà davanti è quella di unaFinora Max ha sempre preferito rimanere in Italia piuttosto che trasferirsi all'estero anche in campionati più "vicini" e prestigiosi, ma se l'offerta sarà davvero fuori mercato potrebbe decidere di accettarla.perché la prospettiva del risparmio dei 18 milioni di euro netti sull'ingaggio del tecnico nei prossimi due anni sarebbe grasso che cola per i bilanci, con Tudor e Conte pronti al rientro sempre in attesa.