Quale futuro per Kylian Mbappé? Robert Pires, ex fuoriclasse dell’Arsenal, parla del futuro del suo connazionale ad As: “Se vedo Mbappè il prossimo anno a Madrid? Ovviamente. Sono francese, mi piace il PSG e vorrei che continuasse in Ligue 1, ma se vuole crescere in carriera deve firmare per il Real Madrid. Messi? Condannato a stare insieme al Barcellona”. Dalla Spagna accostano anche la Juve sul classe '98 del Paris Saint-Germain, ma il Real Madrid è in pole position.