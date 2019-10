Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus ha individuato in Kylian Mbappé del PSG il "nuovo Ronaldo" da acquistare sul mercato. C'è però di più perché economicamente l'asso francese inciderebbe a bilancio meno rispetto allo stesso campione portoghese. Per acquistarlo, infatti servirebbero 76 milioni di euro a stagione (per i prossimi 5 anni), mentre Ronaldo incide per circa 84 annui.