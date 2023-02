McKennie ha salutato la Juve e iniziato una nuova avventura con la maglia del Leeds. L’americano non vedeva l’ora di debuttare in Premier League ma il suo esordio è stato da dimenticare. I suoi hanno perso contro il Nottingham Forest, sono ora 17esimi e il ko è stato fatale per Jesse Marsch, l’allenatore che l’aveva tanto voluto e che è stato esonerato.



Subentrato al 57', il centrocampista non ha impressionato, tutt’altro. In tanti tra i suoi nuovi tifosi si sono poi riversati su Twitter per commentarne la prestazione. "Ma è sovrappeso!", "La barba gli nasconde il doppio mento, sembra un po' sovrappeso per essere un calciatore professionista" o "Un po' troppa pizza dopo i Mondiali?! È flaccido!", tra i commenti più duri.