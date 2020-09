E' arrivato a sorpresa, con lache in due settimane ha aperto e chiuso una trattativa che ha regalato ail suo nuovo centrocampista. Westonè arrivato in bianconero dallo, ripercorrendo le orme di quell'Arturoprelevato dalla(era al) e non ancora conosciutissimo. E lo statunitense, come il cileno, è un giocatore cuore, corsa e tecnica, uno di quelli box-to-box, che ti copre il campo, che lo trovi a chiudere un contropiede avversario e poi nella metà campo offensiva per accompagnare il ribaltamento di fronte (anche seha più gol, per il momento, nei piedi). Uno di quelli che si sposa con le idee di Andrea Pirlo.Lo si è visto calato alla perfezione nella sua nuova realtà già nella sfida contro il: davanti alla difesa, nel primo tempo, ha dato buona prova di sé nel recupero palla e in fase di impostazione., lo ha dichiarato lo stesso classe '98, nato a Little-Elm, in: "​Mi piace giocare box to box, rubare palla è un mio punto di forza. A Pirlo piacciono queste mie caratteristiche, siamo d’accordo sulla posizione, poter imparare da un maestro come lui è eccezionale". Se quindi Pirlo e McKennie andranno a braccetto, con l'ex centrocampista di Milan e Juve che è rimasto colpito dalle qualità dell'ex Schalke, alcuni tifosi hanno ancora qualche perplessità.. Il problema, per una parte dei tifosi bianconeri, è un altro:Dopo l'arrivo di Artur, brasiliano, la Vecchia Signora ha deciso di puntare sul ragazzo statunitense, che prima di arrivare in Europa era pronto a iscriversi all'Università della Virginia, occupando così il secondo slot e. "Troppo presto": per alcuni supporter bianconeri bisognava aspettare e temporeggiare, non chiudendo, a quasi un mese dalla chiusura del mercato, la possibilità di prendere un giocatore senza passaporto comunitario. Ma è andata così., l'unico che può dire se la Juventus ha fatto bene, o meno, a chiudere altre strade per puntare, con forza, su quella a stelle e strisce.@AngeTaglieri88