Weston McKennie ha svelato ai canali ufficiali della Juventus, un retroscena di mercato risalente all'estate 2020, quando il giocatore è stato contattato da Pirlo - allora allenatore dei bianconeri - per convincerlo a trasferirsi a Torino. Queste le parole dell'ex Schalke 04:



"C’erano due club, non di primo livello, che erano un passo avanti. Ho ricevuto la chiamata dal mio procuratore durante la preparazione e mi ha detto che la Juventus era interessata a me. Ero sotto shock, volevo che si concretizzasse la trattativa, volevo la Juventus. Ero sul pullman con la squadra, stavamo andando in Austria per il ritiro e ho saputo che avrei ricevuto una chiamata da Andrea Pirlo. Cosa? Pirlo mi avrebbe chiamato?! Ero a pranzo con la squadra, generalmente non potevamo tenere i telefoni. Ho visto che mi stava chiamando un numero dall’Italia. Mi sono guardato attorno, ho preso il telefono e sono corso fuori dalla sala. Sembrava davvero che volesse che venissi qui. Lì ho capito che sarei realmente venuto alla Juventus, il resto è storia".