, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro l'Inter all'Allianz Stadium in programma per domenica sera. Queste le sue parole: ". Ho avuto qualche problema nelle ultime quattro settimane, da dopo la partita contro il Torino. Ma d'altra parte un po' tutti i giocatori della squadra hanno avuto qualche fastidio. Alla fine però dobbiamo fare il nostro lavoro, essere preparati e sacrificare tutto per vincere le partite.".“Ho lasciato la Juventus durante l'ultima sessione di mercato di gennaio del 2023 per andare al Leeds. Sento di aver deluso alcune persone, ma quando sono tornato ho capito che aver vissuto quel tipo di esperienza era stato importante, e che mi fosse capitato proprio quello in quel momento della carriera. Quando sono rientrato era quindi un po' come se fosse la prima volta. Come se nelle prime partite nessuno sapesse chi fossi o avesse dei dubbi su di me o fosse contro di me. Questo è stato importante perché mi ha dato una certa voglia di riscatto. Ed è in questi momenti che do il meglio. Quando devo dimostrare quello che valgo, che merito di stare in un certo posto. È stato bello tornare e riassaporare quelle sensazioni”."Sarà affascinante. Se riuscissimo a vincere potremmo ottenere la vetta della classifica. La Juventus è pronta per provare a vincere questa sfida. E' presto per dirlo, ma una vittoria potrebbe essere un'opportunità per riportare lo Scudetto a Torino".