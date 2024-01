Juve-McKennie, la storia continua: inizia la trattativa per il rinnovo

Ha convinto tutti, prima di tutto se stesso e poi Max Allegri. Ora Weston McKennie è un giocatore completamente recuperato, mai così importante per la Juve. Che non a caso ha deciso di blindarlo, proponendo anche a lui un rinnovo di contratto anche per evitare di avvicinarsi troppo all'attuale scadenza (30 giugno 2025).