Weston McKennie è sempre più vicino alla Juventus: il centrocampista statunitense, riferisce Kicker, ha lasciato il ritiro dello Schalke 04 in Austria, presto arriverà in Italia per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con i bianconeri.



I DETTAGLI - Operazione già definita con il club di Gelsenkirchen: prestito oneroso a 3,5 milioni di euro più diritto di riscatto ad altri 18, diritto che diventerà obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze, più 7 milioni di bonus. Auf Wiedersehen Schalke, McKennie ha già salutato: pronto per iniziare la sua nuova avventura alla Juve.