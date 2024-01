Juve, McKennie: 'L'Inter non perde punti, dobbiamo fare lo stesso'

Nel prepartita della sfida al Lecce il centrocampista della Juve Weston McKennie si è fermato ai microfoni di Dazn per una rapida dichiarazione:



Tra di voi avete parlato dell'importanza di questa partita per poter mettere paura all'Inter?

"Certamente ne abbiamo parlato, come lo facciamo per ogni gara, ogni partita è importante. L'Inter non lascia punti per strada, e noi dobbiamo fare lo stesso. Ogni partita è come una finale, mettiamo il massimo per prepararla, ci divertiamo tanto ma quando inizia la gara giochiamo al meglio per vincere".