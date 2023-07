Weston McKennie riguadagna punti. In casa Juve sono state fatte nuove valutazioni tecniche sul conto del centrocampista che è stato aggregato al gruppo e non è più tra i fuori rosa. Se quelli ufficialmente sul mercato continuano ad allenarsi a parte – da Bonucci a Zakaria, da Arthur a Pellegrini e Pjaca – l’ex Leeds è stato promosso.



NUOVI SCENARI - Salvo nuovi colpi di scena, l’americano partirà per gli Usa e farà parte del gruppo di Allegri nella tournee americana. Il suo futuro però non cambia. Se è vero che di incedibili non ce ne sono più - come si e capito ancor di più dalle parole di Giuntoli in conferenza stampa - uno come lui, con il suo storico recente in bianconero, aspetta solo l’offerta giusta prima di lasciare la Continassa. Nel frattempo però è cambiato il suo status e, a oggi, è a tutti gli effetti aggregato al gruppo bianconero.