Weston McKennie, centrocampista della Juventus, parla ai microfoni di Dazn prima del match con la Lazio: "Pogba? Mi dispiace ovviamente per Paul, che oltre ad essere un compagno di squadra, è anche un amico. Spero che questa situazione si risolva il prima possibile. Per quanto mi riguarda, sono abituato ad avere poco tempo al rientro dagli impegni con la nazionale per farmi trovare pronto per la partita di campionato".