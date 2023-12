La Juve prosegue nell'ottimo momento della sua stagione. La vittoria contro il Napoli catapulta i bianconeri in vetta alla classifica, in attesa dell'Inter che affronterà l'Udinese. Tra i protagonisti del match c'è anche Weston McKennie, che nel post partita ha parlaro ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:



NUOVO RUOLO - "Non è un ruolo nuovo per me, l'ho già fatto allo Schalke 04. Sono un jolly, non mi interessa molto dove gioco. La squadra viene prima di tutto e quello che posso fare per la squadra lo faccio".



SERIE A - "Mi sento bene qui, la tattica in questo campionato è importante. In Germania era tutto un avanti e indietro, ma qui ho trovato un campionato molto tattico. Era qualcosa di cui avevo bisogno, che dovevo migliorare e che la Serie A mi ha aiutato a migliorare. Credo che questo sia ciò che ho imparato di più in questo campionato".



CLASSIFICA - "Lo spirito sella squadra è molto importante. Cerchiamo di rimanere uniti. E' questo il modo in cui crei le connessioni con i compagni, è importante. Quando conosci bene le persone che hai a fianco, puoi fare di più per aiutarle".



SCUDETTO - "Mi piace molto questa parola (ride, ndr.), Suona bene. Ma vogliamo concentrarci sul presente. Sappiamo che la Juve appartiene al top, conosciamo la storia di questa squadra. Proveremo a farlo, partita per partita per lo staff e per tutti i tifosi".