C'è chi dice no. Ed è Weston McKennie. Che dice no a Bournemouth, Aston Villa e tutte quella società non di prima fascia pur pronte a fare ponti d'oro per lui. Aspettando una chiamata da una big, intanto, resta sul mercato: è l'americano il giocatore sacrificabile sull'altare del mercato per la Juve. Mentre Max Allegri continua a usarlo come un titolare, anzi un jolly: anche a Napoli, sulla destra, è McKennie l'alternativa più pratica all'azzardo Federico Chiesa.