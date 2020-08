Non è solo un pensiero, sparso tra qualche tifoso, o un'opinione, ma il frutto di un'analisi puramente finanziaria, che prende in considerazione i due anni residui di contratto. Sì, perché rinunciare a Ronaldo porterebbe un risparmio di ben 108 milioni. La Juve che cambia, che si rinnova, che sceglie Andrea Pirlo in panchina potrebbe dover operare una scelta difficile e fondamentale per il prosieguo del suo ciclo vincente. La Juve ha avuto una crescita economica impressionante negli anni e anche l'impatto di Ronaldo è stato forte, oltre che necessario per un ulteriore salto di qualità.