Cristiano Ronaldo in panchina nella sfida contro l'Udinese per scelta tecnica, ma anche per richiesta del giocatore che continua a sperare in una soluzione che lo porti lontano dalla Juventus. Il suo agente, Jorge Mendes, nelle ultime settimane ha sondato il terreno nuovamente con PSG, Manchester United, Manchester City e Real Madrid per tenere vive tutte le opzioni per questo finale di mercato.