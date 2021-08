Un altro anno di contratto, e poi? Cristiano Ronaldo è ovviamente uno dei nomi più chiacchierati di questo mercato, ma il suo agente, Jorge Mendes, si sta sì muovendo, ma non per il presente dell'asso portoghese che rispetterà il contratto con i bianconeri. Al contrario il super procuratore sta cercando di trovare fin da ora un futuro per CR7 che oggi a Torino non è in programma. I contatti, gli intrighi e gli abboccamenti sono infatti tutti volti a trovare per le prossime stagioni un club già pronto a garantire a Cristiano un futuro ancora roseo.