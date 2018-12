L'anno scorso ha studiato un'operazione magistrale. Prima ha portato Joao Cancelo alla Juventus, poi durante un pranzo ha offerto Cristiano Ronaldo tra sorrisi e incredulità dando il via all'affare dell'anno.: questione di feeling, quasi di fidelizzazione, con l'agente portoghese funziona così, un canale privilegiato per chi ha i suoi campioni in squadra. Figurarsi per chi ha CR7. Non a caso,, convinta di puntare su Szczesny e Perin.- Ma Jorge Mendes non vuole limitarsi al laterale mancino spagnolo o al rifiuto per il portiere del Manchester United destinato al rinnovo, quantomeno annuale., due suoi assistiti che dovranno ripensare il proprio percorso da giugno prossimo. James infatti difficilmente verrà riscattato dal Bayern, i rapporti sono ai minimi storici e viaggia verso il ritorno al Real Madrid;Le proposte non mancano, James valuterà tutto ma soltanto dopo febbraio. Mentre: Mendes ha optato per il rinnovo fino al 2021 col PSG, ma di mezzo c'è stato anche un dialogo coi bianconeri che hanno rifiutato. Andrà così anche per James Rodriguez? Dipenderà da concorrenza e soprattutto costi complessivi. Intanto, Mendes insiste...