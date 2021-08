Un'idea di mercato. Che ha un mittente e potrebbe avere, in Italia, un destinatario. Con il quale i rapporti sono ottimi. La notizia è stata rilanciata da L'Equipe, Jorge Mendes, agente di Ronaldo, in questi giorni ha proposto alla Juventus il cartellino di Renato Sanches, centrocampista portoghese classe 1997, che vuole lasciare il Lille dopo una stagione da assoluto protagonista, chiusa con la conquista della Ligue 1. Un giocatore che dopo l'esplosione al Benfica, a 18 anni, si è perso in Germania e in Inghilterra con Bayern Monaco e Swansea, ritrovandosi nel nord della Francia, in un club ambizioso e una squadra divertente. Che ora gli sta stretta.



LO SCENARIO - In scadenza nel 2023, costa 35 milioni di euro, una cifra alta ma trattabile. La Juve ha ascoltato ma per il momento ha deciso di non procedere. La priorità resta Locatelli, per il quale sono attesi nuovi contatti con il Sassuolo, senza dimenticare Pjanic, molto gradito ad Allegri, come occasione di fine mercato. Due possibili innesti, due novità per un centrocampo che può già contare su Arthur (ora ai box per infortunio), Bentancur, Rabiot e Ramsey, sul mercato ma senza offerte. Un reparto che a fine agosto rischia di essere affollato. Ma senza Renato Sanches.