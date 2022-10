La Juve ha in programma circa 90 milioni da spendere solo per i riscatti dei giocatori attualmente in prestito. E in entrata? Solo i soldi di Dejan Kulusevski sembrano garantiti: lo svedese resterà al Tottenham, alla Juve soldi importanti per le casse e per il bilancio. Ma ancora troppo pochi: 35 milioni che si sommano ai 10 già pagati per il prestito di 18 mesi.