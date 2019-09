Ancora una volta in panchina, almeno inizialmente. Emre Can ha visto i compagni affrontare il Napoli da bordocampo fino al 60’, quando ha preso il posto di Sami Khedira. È entrato sul 2-0 per la Juve, ma non ha brillato, anzi. Che i suoi pensieri siano altrove a due giorni dalla fine del mercato? Escluso anche ieri dall’undici titolare (come nella prima uscita stagionale col Parma), l’ex Liverpool nelle ultime settimane ha capito chiaramente di essere retrocesso nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Per questo ha iniziato a guardarsi intorno, visto che a fine stagione ci sarà l’Europeo che vorrebbe vivere da protagonista con la sua Germania.





PER LA PLUSVALENZA - Arrivato la scorsa estate dal Liverpool a parametro zero, resta uno dei maggiori indiziati per sfoltire la rosa e dare una mano a bilancio in questi ultimi giorni di mercato. I club interessati al tedesco non mancano, anzi. Come riportato da Tuttosport, per Emre Can ci sono stati diversi sondaggi negli ultimi giorni e gli indizi portano a una volata a tre tra Paris Saint Germain, Bayern e Barcellona. Con i catalani, operazione Neymar permettendo, la Juventus ha parlato più volte di uno scambio con Ivan Rakitic. Tre club interessati, la Juve che vuole segnare una plusvalenza a bilancio ed Emre Can che vuole sentirsi protagonista. La richiesta bianconera per il tedesco? Circa 40 milioni di euro.