La Juventus è sempre vigile sul mercato dei calciatori che possono svincolarsi a parametro zero. Tra i giocatori in scadenza di contratto a giugno 2020 c'è Willian, 31 anni. L'ala brasiliana del Chelsea (compagno di Douglas Costa ai tempi dello Shakhtar Donetsk) piace al direttore sportivo bianconero Paratici, che nel recente viaggio a Londra ha incontrato pure i dirigenti del club inglese di Abramovic. Si vocifera anche di un sondaggio per l'attaccante spagnolo Pedro (ex Barcellona).



Restando in Premier League, sempre secondo Tuttosport, la Juve è alla finestra anche per il centrocampista danese Eriksen del Tottenham. Già nel mirino del Real Madrid in alternativa al francese Pogba del Manchester United, sempre nei pensieri dei campioni d'Italia. Sulle tracce del terzino destro belga Meunier del Paris Saint-Germain (dove è in scadenza di contratto a giugno pure il mancino francese Kurzawa), a sua volta interessato a De Sciglio.