Il mercato apre...tardi. ​Come svelato (anche se sarebbe meglio dire confermato) dal direttore legale della FIFA Emilio Garcia SIlvero: "Le finestre di trasferimento non saranno le stesse e i giocatori non potranno essere tesserati. Il 1 luglio non si aprirà il mercato. Se una cessione si conclude il 30 giugno teoricamente il giocatore dovrebbe tornare al suo club di origine, però la finestra di tesseramento non sarà aperta, quindi l’affare non verrebbe elaborato”. Per quanto riguarda i giocatori in prestitoa partire dal primo luglio.