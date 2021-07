La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sui giocatori che saranno a disposizione fin da subito di mister Allegri nel raduno della Juventus al via alla Continassa mercoledì: ​Arthur, Frabotta, Dybala, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Perin, Luca Pellegrini e Pjaca, oltre ad alcuni giovani dell'Under 23 come Dragusin, Felix Correia e Fagioli.