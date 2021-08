Kaio Jorge alla Juventus, ci siamo. L'attaccante brasiliano, che Cherubini ha strappato alla concorrenza di Milan e Benfica, è atteso mercoledì in Italia per muovere i primi passi in bianconero. Giovedì sosterrà le visite mediche di rito, poi metterà la firma su un contratto f​ino al 2026 da 1,5 milioni più bonus a stagione. Per anticipare il suo arrivo subito la Juve ha pagato al Santos ​1,5 milioni in questa sessione estiva di calciomercato e altri 1,5 milioni nel 2022, più una piccola percentuale sulla futura rivendita.



QUARTA PUNTA - Kaio Jorge, che il prossimo gennaio festeggerà 20 anni, lascerà il club di Pelé e Neymar con un bilancio di ​17 reti segnate in 80 presenze in tutte le competizioni. La Juve ha anticipato il suo arrivo per farlo adattare fin da subito all'Italia e al calcio italiano: a gennaio, in mezzo alla stagione, sarebbe stato più complicato. Allegri al momento ha le idee chiare, sarà la quarta punta, crescerà alle spalle di Dybala, Morata e Ronaldo, inizialmente con la supervisione dei brasiliani Danilo, Alex Sandro e Arthur. Proverà ad imparare dai migliori, ruberà i segreti del mestiere. Per scalare le gerarchie, per prendersi la Juve. Che prima deve imparare a conoscere.