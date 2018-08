Ora, semplicemente, non parte. Per buona pace del Paris Saint Germain che quest'estate ha dovuto ritardare ogni mossa attendendo le sanzioni della Uefa per il Financial Fair Play. È arrivato tardi il Psg per Alex Sandro ad esempio. Ed ora ha ripetuto lo stesso errore anche con Sami Khedira. Che in questo momento è semplicemente incedibile come qualunque altro giocatore rimasto alla corte di Max Allegri. Cinque i centrocampisti rimasti a disposizione del tecnico bianconero dopo il prestito dell'infortunato Stefano Sturaro e il controverso addio di Claudio Marchisio. Per di più considerando come Khedira sia a tutti gli effetti un titolarissimo per quel che riguarda Allegri, sia che ci si giochi con una mediana a due, sia che serva un centrocampo a tre.



FATTORE MAX – E il fattore Allegri era già stato determinante a inizio mercato. Quando le riflessioni di Khedira sul suo futuro e della Juve su di lui sembravano poter portare anche ad un addio. Le offerte c'erano, le motivazioni per una nuova esperienza non necessariamente negli Stati Uniti pure. A tal punto che durante il Mondiale la dirigenza bianconera stava pensando anche a come sostituirlo. Poi ha vinto Allegri, capace di convincere il tedesco a restare almeno un'altra stagione e la società a non farsi ingolosire dal contratto in scadenza per una cessione. Che poteva anche verificarsi tra giugno e luglio. Non dopo, non ora. Con il Psg che dovrà guardare altrove.



@NicolaBalice