Nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il fantasista della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato anche del problema razzismo in Italia: "E’ pazzia nel 2019 anche solo parlarne: l’aria è cambiata, stiamo vivendo un momento brutto, quasi folle, e non si può accettare. Siamo tutti umani, ospiti su questo pianeta. Giudichiamo prima noi stessi, poi gli altri e mai per il colore della pelle. Chi è più famoso deve dare l’esempio e chi sta sopra di noi stia più attento perché ciò che dice può far uscire l’ignoranza e la cattiveria della gente. Mi riferisco a qualche politico in particolare? Nessuno. Chi vuole intendere, intenda".