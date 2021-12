E ora, aspettando risposte positive, è convinto di poterlo utilizzare con continuitàResta un momento particolarmente delicato per la stagione di Kaio Jorge, forse decisivo. Perché tra Bologna e Cagliari avrà l'opportunità di mettersi in mostra, proprio quello che chiede fin da quando è arrivato. Il tecnico bianconero lo ha sempre tenuto in considerazione, l'ha osservato con attenzione durante gli allenamenti, parlandone come di un ragazzo “sveglio” ma anche di qualità, ha apprezzato la sua capacità e la sua disponibilità a entrare anche per pochi minuti di giocoOra si fa sul serio, l'esame di maturità non può più aspettare.Se in passato, giocando uno o magari venti minuti, Kaio Jorge aveva sempre destato buone sensazioni,Non mancano le attenuanti, l'infortunio di Paulo Dybala lo ha costretto a entrare a freddo, fallita una zampata sotto porta poi la sua prestazione è finita per essere risucchiata dal livello della squadra. Ora è diverso, ora ha avuto tempo di prepararsi all'esame Bologna, nessuna interrogazione a sorpresa per Kaio Jorge. Perché Dybala non ce la fa, Chiesa non c'è ancora, Kulusevski partirà dalla panchina.Pronto a vivere qualcosa di simile alla sua prima vera volta.– Un bel test, anche in prospettiva. O alla peggio una bella vetrina.senza un sostituto di sostanza preferisce trattenere il brasiliano e farlo crescere sotto la propria ala: un'incoronazione mica da ridere, significa che Max considera Kaio Jorge uno già pronto per la Juve.Discorsi rimandati almeno di qualche settimana.