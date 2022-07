Nessun dubbio come dicono i difensori d’ufficio in servizio permanente effettivo che Max Allegri abbia concordato con la Juventus il giorno in cui si sarebbe presentato al lavoro.– e non stiamo nemmeno a dire quello che guadagna più di tutti – debba arrivare in ufficio, cioè al campo, dopo i suoi giocatori.Più qualche giovane della Primavera. Allegri non c’era. Oggi si è presentato il suo vice Landucci, segno che qualcosa da fare già c’è, se qualcuno ne dubitasse. Max dovrebbe arrivare domenica, giorno in cui è fissato il raduno allargato anche ai Nazionali. Potrebbe però spuntare già prima, per dare il benvenuto a Pogba e Di Maria, presumibilmente a Torino fra venerdì e sabato.Questione anche di stile, oltreché di consolidata abitudine. Possibile che nessuno abbia suggerito ad Allegri che sarebbe stato meglio presentarsi e presidiare il territorio fin dal primo giorno? La stagione dei club è finita un mese e mezzo fa, Max aveva davvero bisogno di questo ribattino di vacanza? Pare in montagna dopo un mese di mare?Però a volte anche l’immagine ha la sua importanza, e starsene al fresco mentre a Torino c’è già chi suda e si allena, non dà proprio l’idea di una bella figura.@Gianni Visnadi