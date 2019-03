Dopo la meravigliosa prestazione della Juventus contro il Real Madrid, anche il presidente della Lega Serie A ha voluto dire la sua riguardo la qualificazione dei bianconeri. In un comunicato comparso sul sito della Lega, il presidente ha commentato: "Una Serata magica per il calcio italiano, voglio complimentarmi con la Juventus. Sono stati tutti bravissimi, a partire dal Presidente Agnelli e dai suoi collaboratori nell'avvicinamento alla gara, per finire a mister Allegri e tutti i suoi giocatori che ci hanno regalato grandi emozioni compiendo un'impresa sportiva che resterà nella storia. Il nostro calcio ha bisogno di momenti trascinanti come quelli vissuti ieri sera, ci resta il rammarico per l'eliminazione della Roma maturata nei supplementari, ma ora guardiamo avanti e aspettiamo di gioire anche per Inter e Napoli”.