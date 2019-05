Predrag Mijatovic, ex giocatore ed ex dirigente del Real Madrid, parla a Sky Sport di Luka Modric, centrocampista delle Merengues che piaceva all'Inter e che è stato accostato anche alla Juve: "Si è parlato molto di un suo addio un anno fa, ma per me rimane in Spagna perché un contratto. Non so cosa possa succedere, ma per me Modric rimane".



SULLA JUVE - "Chi arriva al posto di Allegri alla Juve? Complimenti a Sarri per la vittoria dell’Europa League e ora tutto è chiaro: Sarri va alla Juve, così sembra. E’ praticamente fatto. Allegri è andato via dopo tanti trionfi, credo sia una buona soluzione per la Juve. Sarri conosce il calcio italiano, tanti calciatori. Ha vinto il primo titolo e ora è il momento per andare alla Juve e per vincere la Champions"