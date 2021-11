Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, nel corso del settimo episodio della Serie All or Nothing riguardante il club bianconero, parla alla squadra all’intervallo della sfida persa contro il Milan 0-3 lo scorso maggio: “Ma guardiamo questa cazzo di lavagna (dove è indicata la formazione rossonera): dobbiamo avere paura del Milan? Non può essere. Dobbiamo giocare con la testa libera, è un momento difficile ma dobbiamo avere la testa libera per fare andare bene le gambe”.