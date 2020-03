Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini. https://t.co/p6nHx3zaVA — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 2, 2020

Robertocontroa porte aperte. Il noto medico, virologo, divulgatore scientifico, dice la sua, attraverso il proprio profilo Twitter, sulla scelta di far disputare la semifinale di ritorno ditra bianconeri e rossoneri, in programma domani sera all’Allianz Stadium, a porte aperte, con la presenza degli spettatori allo stadio nonostante l’emergenza Coronavirus.“Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini”. Noto tifoso della Lazio, Burioni risponde a chi gli fa notare che anche la Lazio andrebbe fatta giocare a porte chiuse: “Ovvio non si deve giocare nessuna partita con il pubblico, di qualsiasi squadra!”.