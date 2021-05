La decisione è arrivata intorno all'ora di pranzo:, big match della 35esima giornata di Serie A e scontro diretto per la corsa Champions League tra due squadre appaiate a 69 punti., per nulla convinti della decisione di Nicola Rizzoli e che hanno riversato la loro rabbia sui social. Pesano infatti sulla memoria del popolo milanista diversi precedenti tutt'altro che positivi con il fischietto romano, tra passato remoto ed episodi più recenti.- Il primo grande 'torto' rivendicato dal Milan risaleper un'inesistente carica su Handanovic da parte di Emanuelson, seguito dalla mancata espulsione die dal mancato di rigore per fallo disu, che vince con un gol a tempo scaduto grazie a una punizione chebatte circa dieci metri più avanti del punto di battuto corretto, un episodio che ha scatenato pesanti polemiche e un botta a risposta tra l'allora ad rossonero Galliani e l'ex presidente dell'Aia Nicchi.: Bacca fermato due volte per fuorigioco inesistente, negato un rigore per evidente fallo disu, due decisioni ferocemente contestate dall'allora tecnico Mihajlovic. Più recentemente, si arriva a due fatti 'incriminati' di questa stagione, entrambi in Coppa Italia., rosso che ha impedito al portiere di partecipare al derby dei quarti di finale. E proprio la sfida con l'Inter è l'ultimo episodio in ordine temporale:- Merita poi un capitolo a parte la Juventus, prossima avversario e non a caso principale bersaglio degli sfoghi social dei tifosi. Tutto si lega alla semifinale d'andata di Coppa Italia della scorsa stagione (febbraio 2020). Milan in vantaggio con il gol di Rebic, poi Valeri ammonisce alcuni rossoneri diffidati (tra cui) ed espelleper doppia ammonizione, omettendo altri cartellini verso i giocatori bianconeri., per il fischietto di Roma è rigore. C'è infine un altro dato evidenziato a più riprese dai sostenitori del Diavolo:. Mancano ancora pochi giorni alla sfida dello Stadium, ma il clima si fa già rovente.