. Forse è partito tutto da questa frase, pronunciata danei confronti diquel, quando il, ormai senza ambizioni, perdeva 2-0 a Torino con la, prima di ribaltare la partita e centrare la sua. Quella provocazione ha acceso qualcosa nell’attaccante croato che, primache Ibra ha trasformato nel 2-1, poi, facendo in qualche modo arrivare il pallone a Leao, che poi è andato a segnare il 2-3,, imparabile da uno Szczesny incredulo. Incredulo lo sarà, il portiere polacco, anche qualche mese dopo,, sempre allo Stadium di Torino, quando potrà solo ammirare il, a togliere le proverbiali ragnatele, e aggiornare il punteggio sul momentaneo 0-2 (finirà 0-3 dopo lo stacco di Tomori).Negli ultimi anni non c’era quasi mai stata storia fra Juve e Milan, soprattutto nel fortino dei bianconeri, ma. L, entrò nella ripresa senza combinare nulla di che, ma erano un altro Milan (ancora nella confusionaria epoca pre-Ibra) e un altro Rebic, lontano da quello esploso nel gennaio di quella stagione.e assieme a lui tanti altri suo compagni. Quando, però, si gioca a Torino, da quando c’è Rebic, e più precisamente dopo quel battibecco con Szczesny, è tutta un’altra storia.C’è un Juve-Milan senza Rebic e un Juve-Milan con Rebic., con l’ausilio di Leao e magari di Pellegri nella ripresa.. Contro i biancocelesti ha giocato un partitone, tre giorni dopo, ad Anfield, ha segnato il primo gol del nuovo Milan in Champions ed è stato uno dei migliori in campo., con un solo gol, ma tante giocate belle e preziose.Domani il Milan cercherà il 3 su 3 allo Stadium, dopo i precedenti 2-4 e 0-3, ma soprattutto i rossoneri hanno l’opportunità di affondare una delle principali rivali per le primissime posizioni. Al centro dell’attacco ci sarà ancora Rebic, che quando sente l’aria dello Stadium (e la voce di Szczesny) si esalta.. Pioli lo sa e sa anche che mai come oggi può fare affidamento su un Ante Rebic in formissima.