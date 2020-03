Juve e Milan stanno ancora cercando di capire il proprio destino, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia che si dovrebbe giocare mercoledì allo Stadium. Così, in attesa di capire come si chiuderà ufficialmente la giornata, si va verso le porte chiuse, contrariamente a quanto le due società sostengano. Così, infatti, riporta anche il TGR Piemonte: nessun tifoso, quindi, all'Allianz Stadium, nemmeno i residenti in Piemonte come ha comunicato la Juventus sul proprio sito. In serata, comunque, dovrebbe esprimersi anche il presidente della regione Cirio, che potrà fare ulteriori chiarimenti, qualora non ne arrivino prima anche dal fronte Lega.