Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ex capitano del Milan, esulta per la vittoria della Supercoppa italiana. Queste le parole riportate da la Gazzetta dello Sport: "Festeggiare è sempre bello. Chiellini? Sta facendo una grande stagione, ha trovato il modo di gestire le partite".



FACCIA A FACCIA - Due parole, poi, sul faccia a faccia finale con Higuain: "Non abbiamo litigato, ce l’aveva con l’arbitro e io sono andato per calmarlo. Era agitato, ma sono cose di campo".