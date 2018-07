Milano è il cuore pulsante del calciomercato. Ma solo operativamente. Nei fatti, la vera capitale del mercato è una ed una soltanto: Torino, sponda Juventus. Come se non bastassero i colpi Perin, Cancelo ed Emre Can è arrivato poi quello clamoroso legato a Cristiano Ronaldo. Eppure la sensazione è che tutto questo sia solo l'inizio. Incandescente l'asse col Chelsea già da diversi giorni. Ancor più caldo è diventato più o meno improvvisamente quello col Milan. Contatti continui per provare a trovare una quadra su quella che potenzialmente potrebbe diventare una maxi-operazione, ma non necessariamente. I punti di partenza: la Juve deve vendere Higuain, il Milan deve vendere Bonucci, il Milan potrebbe prendere Higuain, Bonucci vuole solo la Juve. In mezzo c'è tutto un mondo, che si intreccia anche con Chelsea e Psg ad esempio, che accoglie più o meno indirettamente anche i profili di Caldara, Benatia, Rugani e non soltanto.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE – Andando con ordine. La questione di base si può riassumere così: il Milan vorrebbe intavolare uno scambio sostanzialmente alla pari Bonucci-Caldara prendendo tempo sul fronte Higuain, la Juve non vuole cedere Caldara proponendo altre contropartite per Bonucci e soprattutto non prescinde dalla possibilità che i rossoneri acquistino Higuain. Una distanza di punti di vista piuttosto sostanziale. E allora la soluzione potrebbe essere trovata un tassello alla volta. Anche perché Bonucci ormai non sembra voler prendere in considerazione nessun futuro che non lo riporti alla casa base: la mediazione di Chiellini è già servita per agevolare il rientro nello spogliatoio, si abbasserebbe l'ingaggio dagli attuali 8 milioni più bonus a circa 6 milioni, la Juve non lo valuta più di 30 milioni (rispetto ai 40 ipotizzati dal Milan) ma la sensazione ora è che l'operazione possa arrivare in porto. Senza Caldara: Allegri lo ha bloccato, guardando alla cassa nonostante le tensioni con Ramadani alla fine la proposta in arrivo dal Chelsea per Rugani difficilmente potrà essere rifiutata ed è molto più alta sia della valutazione che il Milan fa di Caldara sia della proposta del Borussia Dortmund. Piuttosto si può pensare ad altre contropartite almeno parziali, nonostante Benatia non scaldi particolarmente il cuore di Leonardo così come Sturaro o Pjaca. E Higuain? È un problema non solo per la Juve, ma anche per il Milan. La richiesta economica è attualmente fuori portata, anche se i rossoneri ottenessero il tempo per aspettare di completare tutte le vari operazioni in uscita necessarie per provare l'assalto al Pipita: che chiede cinque anni di contratto ad almeno 7,5 milioni netti a stagione più bonus, non ha ancora risolto la grana buonuscita con la Juve e il cui cartellino costa ancora almeno 60 milioni. Ma si lavora, anche ad oltranza, aspettando le mosse del Chelsea. Anche se poi l'operazione fosse meno maxi ma ugualmente clamorosa: perché Bonucci vede sempre più vicino il suo ritorno alla Juve, appena un anno dopo.