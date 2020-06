Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, parla a Sky Sport, commentando così la prestazione di Cristiano Ronaldo: "Ha un’esperienza tale che non è certo un errore dal dischetto che può dargli noia, anche se indubbiamente è una situazione fastidiosa. Per il resto della partita si è mosso bene, ha avuto alcuni momenti con errori banali ma sono cose che si sistemeranno nel corso del tempo. Fisicamente ho visto giocatori che stanno meglio di lui. La sua ad ogni modo non è stata una prestazione sufficiente".