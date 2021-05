"Voglio giocare la Champions". Donnarumma lo avrebbe detto nel faccia a faccia con gli ultras rossoneri di settimana scorsa. Sempre secondo il Corriere della Sera, il Milan ha presentato la sua ultima offerta: un contratto biennale da 8 milioni di euro netti a stagione e intanto ha opzionato il francese Maignan del Lille, mentre la Juventus ha pronto un assegno da 10 milioni per cinque stagioni. Piste estere, a oggi, non ci sono.



Prima però i bianconeri devono trovare una sistemazione al 30enne polacco Szczesny, che ha un contratto pesante da 6,5 milioni annui fino al 2024. Non sono molti i club che possono permetterselo e infatti Paratici non trova un acquirente, anche in Inghilterra. Se non gli si trova una squadra, è un problema: con un indebitamento finanziario da 350 milioni, la Juventus non può permettersi di spendere 33 milioni all’anno solo per i due portieri.